Grécia acusada de violência “chocante” em abandono de requerentes de asilo no mar

As chamadas devoluções (pushbacks) ou casos de abandono no mar de requerentes de asilo por parte da Grécia (ou de Itália e Malta) não são novas, mas um processo apresentado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos acusa Atenas de violência “chocante” em operações que envolvem várias agências e apontam para a existência de uma sofisticada estratégia para impedir a chegada de refugiados e migrantes.