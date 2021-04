Comissão Europeia já avançou para tribunal contra a AstraZeneca

A Comissão Europeia decidiu mesmo recorrer aos tribunais para garantir o cumprimento do seu contrato de aquisição prévia de vacinas contra a covid-19 com a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca.

Segundo confirmou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, numa mensagem publicada na rede social Twitter, a Comissão interpôs um processo judicial contra a AstraZeneca, depois de a empresa se ter revelado incapaz de oferecer “soluções credíveis” para resolver os problemas de distribuição das doses contratadas pela UE nas quantidades e no calendário previsto.

“Cada dose de vacina conta, cada vacina salva vidas”, escreveu a comissária, acrescentando que “a prioridade da UE é assegurar a entrega de vacinas contra a covid-19 suficientes para proteger a saúda da população europeia”.

“A razão [para o processo judicial] foi que alguns termos do contrato não foram respeitados pela farmacêutica”, confirmou um porta-voz do executivo comunitário, que acrescentou que a acção foi avançada pela Comissão Europeia “com o apoio de todos os 27 Estados-membros”.

Recorde-se que Bruxelas tinha iniciado em Março um processo para a resolução do conflito com a AstraZeneca, que não cumpriu com as entregas das vacinas encomendadas pela UE nos primeiros dois trimestres do ano. Até Março, a empresa apenas forneceu 30 milhões de doses, quando estava prevista a distribuição de 90 milhões de doses. Neste trimestre, a UE esperava receber 180 milhões de doses, mas a AstraZeneca informou que só conseguiria entregar 70 milhões.

O processo, que, segundo estabelece o contrato, vai correr nos tribunais belgas, acontece no momento em que a campanha de vacinação europeia conhece uma grande aceleração, graças ao adiantamento das entregas da farmacêutica Pfizer, e ao início da administração da vacina de dose única da Johnson & Johnson.