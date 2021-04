Autarquias à espera de apoios do Governo

Especialistas apontam para a manutenção do equilíbrio orçamental em grande parte dos municípios, mas apenas se houver ressarcimento financeiro “de pelo menos uma parte” das despesas realizadas com a covid-19.

O combate à pandemia de covid-19 marcou as agendas de todas as autarquias do país no ano de 2020, e o mesmo acontece este ano. Entre apoios sociais e a empresas, redução de impostos ou isenção de taxas, foram várias as áreas que receberam verbas municipais. Porém, apesar de se poder perspectivar grandes desequilíbrios orçamentais nas contas de muitos concelhos, isso poderá não vir a ser necessariamente verdade, diz é Maria José Fernandes, responsável pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.