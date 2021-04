O Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Como tornar a UE mais justa?

Os 20 princípios

São 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que constituem a estratégia para uma União Europeia mais justa e inclusiva. Naquele que é um dos grandes momentos da presidência portuguesa da União Europeia, a cimeira social do Porto, marcada para sete e oito de Maio, quer transformar os princípios em medidas concretas, devidamente calendarizadas.

Três metas até 2030

Nível de participação escolar dos adultos

Em %, 2019

Mulher

Homem

A aprendizagem ao longo da vida é um dos princípios do Pilar Social Europeu. A média europeia de adultos, homens ou mulheres, a ter um nível de participação escolar continua abaixo dos 15%. Portugal ainda está abaixo da média europeia.



Em praticamente todos os países as mulheres adultas têm um nível de participação escolar superior à dos homens – as exceções são mesmo a Suíça, a Macedónia do Norte e o Luxemburgo.



Na Suécia, país onde o número de adultos em constante aprendizagem escolar é mais alto, a diferença no rácio entre homens e mulheres é grande: 42,9% das mulheres continua a ter formações ao longo da vida, enquanto esse número é de 26,1% nos homens.