Para Beatriz Frazão ser actriz “é como estar de férias todos os dias”

Beatriz Frazão ficou conhecida quando tinha apenas 11 anos pela sua participação na novela Jardins Proibidos, da TVI. Hoje, com 17 anos, tem uma carreira que passa tanto pela televisão como pelo teatro e o cinema, tendo já conquistado um Globo de Ouro e diversos prémios internacionais — “Melhor Criança/Jovem Actriz”, no IndieX Film Fest, “Menção Honrosa - Melhor Actriz”, no Venice Filme Awards, e “Prémio de Prata – Melhor Actriz”, no Hollywood Gold Awards, em 2020, pela sua prestação em Canção de Embalar.