Deixem-me ficar entre as tulipas

Por um motivo ou por outro, estes dez figurinos estarão entre os piores que alguma vez pisaram a passadeira vermelha dos Óscares. Mas, ao fim de um ano com poucas oportunidades parecidas, até looks do género poderão animar a noite de domingo: criadores, indústria, curiosos e imprensa anseiam pelo regresso do brilho que antecede a cerimónia.