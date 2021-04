“Ainda não há uma chuva de pedidos de reestruturação de dívida em África”

Sem um plano de recuperação ao estilo europeu ou norte-americano, África pode precisar nesta crise, tanto como em algumas vezes no passado, do apoio das instituições multilaterais. Ricardo Mourinho Félix garante que a presença do Banco Europeu de Investimento (BEI) no continente é para manter, no rescaldo do Fórum UE-África para o Investimento Verde, organizado pela instituição esta sexta-feira em Lisboa.