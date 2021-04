“A capitalização das empresas tem de ser feita com alguma urgência”

O Banco Europeu de Investimento (BEI) está a negociar com o Governo formas de cooperação que permitam a utilização dos fundos do plano de recuperação e resiliência para reforçar o capital das empresas, afirma Ricardo Mourinho Félix, o antigo secretário de Estado Adjunto das Finanças que é agora vice-presidente do BEI. Em relação às moratórias, o ex-responsável governativo defende que não faz sentido eliminá-las totalmente “enquanto não houver receitas”. “Assim teríamos estado apenas a arrastar um problema para outro momento no tempo”, diz.