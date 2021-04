Santa Clara engana-se na baliza e salva um Benfica cinzento

Jorge Jesus crê que, sem o surto de covid-19, o Benfica estaria a discutir o título nacional, mas a equipa teima em desmentir o técnico – pelo menos, no capítulo exibicional. O Benfica venceu o Santa Clara na Luz, por 2-1, em jogo da jornada 29 da I Liga, mas a exibição, nesta segunda-feira, esteve longe de convencer e os “encarnados” poderiam ter deixado pontos para trás não tivesse sido um autogolo dos açorianos na primeira parte.

Se jogos houve em que a muita criação não teve finalização a preceito, desta feita houve finalização eficaz sem praticamente haver criação. Num jogo cinzento, a equipa lisboeta, que, a jogar em casa, rematou menos do que o adversário, aproximou-se à condição do FC Porto (63 pontos, contra 66 dos portistas) na luta pelo segundo lugar, objectivo que Jorge Jesus já assumiu como inevitável, de tão quimérico é sonhar com o título nacional.

A primeira parte, quase sempre lenta e sem brilho, pode ser definida por este facto: o Benfica foi para o intervalo a ganhar sem ter feito um único remate à baliza – beneficiou de um autogolo.

Positivo/Negativo Positivo Morita Dificilmente ficará muito tempo no Santa Clara. É craque e mostrou-o na Luz, com muita qualidade no passe e na criação. Dos pés do japonês a bola sai sempre “redonda”.

Positivo Diogo Gonçalves No meio da desinspiração global, acabou por ter alguns lances interessantes. Um deles deu golo. Negativo Everton Fez a assistência para o autogolo de Carlos Jr., mas foi, uma vez mais, uma sombra do que se espera do brasileiro. Outro jogo fraco.

Negativo Pizzi Parte da desinspiração do Benfica passou pela falta de criatividade. Pizzi contribuiu bastante.

A equipa de São Miguel, que segue em sétimo lugar, em luta europeia, surgiu na Luz com a ideia de, sem bola, fazer “espelho” do 3x4x3 do Benfica, criando referências individuais de marcação. Foi por essa via que a construção do Benfica, sempre feita a três, ficou algo “empenada” pela pressão também a três feita pelos açorianos.

É certo que houve um remate perigoso de Pizzi, aos 11’, e um de Carlos Jr, aos 18’, mas o jogo esteve quase sempre limitado pelas marcações quase individuais em todo o campo.

Como contrariar uma estratégia defensiva deste tipo? Com rasgo no um contra um ou com mudanças posicionais dos jogadores. Foi isso que faltou sem Taarabt e Waldschmidt – muito o Benfica daria para ter o “açoriano” Morita no meio-campo – e sem rasgo com bola de Veríssimo e Vertonghen, sempre presos.

A lógica só foi contrariada uma vez: aos 24’, Everton saiu da sua zona, a meia-esquerda, e pediu a bola na direita, tirando referências aos adversários. Rasgou individualmente, cruzou e Carlos Jr. Correspondeu com um cabeceamento forte e colocado… na própria baliza.

Descontando este lance, o Benfica praticamente só criou perigo aos 29’, quando Diogo Gonçalves cruzou e Seferovic fez o que era mais difícil: não acertar num rectângulo de 7,32m por 2,44m. A situação era flagrante, sem marcação e a poucos metros da baliza.

Santa Clara cresceu

Do lado contrário, o Santa Clara, que já tinha sido rematador na primeira parte, ia beneficiando de cada vez mais espaço para transições, quase sempre mal definidas: ora com problemas no último passe, ora com remates tortos ou fracos – e foram vários, sobretudo por Allano, sempre o mais inconformado, mas também o mais desastrado.

Havia, ainda assim, muita presença micaelense na frente, só traída pela falta de engenho na finalização. Perigo real só mesmo aos 59’, quando Helton Leite foi obrigado a uma grande defesa num livre.

O Benfica “colocava-se a jeito” e, houvesse mais talento a finalizar, adivinhava-se o golo açoriano. Foi assim aos 63’, quando uma perda de bola de Otamendi permitiu a Crysan cruzar para Anderson Carvalho finalizar na passada, à entrada da área.

Aos 73’ houve três notícias: uma é que o Benfica rematou (ainda não o tinha feito na segunda parte), outra que acertou na baliza adversária (ainda não o tinha feito no jogo todo) e a terceira é que marcou golo.

Se jogos houve em que a criação não teve finalização, desta feita houve finalização sem praticamente haver criação.

Rafa deixou Allano para trás e o brasileiro, ficando para trás, agarrado à barriga, desequilibrou a equipa. Aproveitou Diogo Gonçalves (quinta assistência para golo no campeonato), que cruzou para um remate de Chiquinho, à entrada da área.

É difícil falar de justiça quando o Santa Clara rematou bem mais do que o Benfica, quer globalmente quer à baliza, e esteve sempre mais enérgico e entregue ao jogo. Mas o maior mérito ainda é o de quem melhor finaliza. Nesse domínio, faltaram “matadores” aos açorianos.