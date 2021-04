Rafael Nadal regressa ao segundo lugar do ranking mundial

O tenista espanhol Rafael Nadal recuperou o segundo lugar do ranking ATP, depois de vencer no domingo o 12.º título no torneio de Barcelona, numa final ganha em três sets ao grego Stefanos Tsitsipas.

Graças ao triunfo na terra batida de Barcelona, com os parciais de 6-4, 6-7 (6-8) e 7-5, o maiorquino, de 34 anos, voltou a ocupar o segundo lugar da hierarquia mundial e empurrou o russo Daniil Medvedev para o terceiro posto.

Na liderança do ranking continua o sérvio Novak Djokovic, que na última semana foi eliminado nas meias-finais do ATP 250 de Belgrado pelo russo Aslan Karatsev (27.º), numa semana em que o top 10 não registou mais nenhuma alteração.

Entre os portugueses, o vimaranense João Sousa continua a ser o mais bem cotado e recuperou duas posições, figurando agora como 103.º colocado, enquanto Pedro Sousa desceu à 113.ª posição.

Frederico Silva, depois de ter atingido a sua melhor classificação de sempre, o 171.º lugar, surge agora no 173.º posto, ao passo que João Domingues subiu à 196.ª posição de uma tabela que não conta com mais nenhum português no top 300.

A hierarquia WTA é comandada pela australiana Ashleigh Barty, campeã no domingo no torneio de Estugarda, logo seguida da japonesa Naomi Osaka e da romena Simona Halep. Há apenas uma alteração entre as dez primeiras, com a ascensão da holandesa Kiki Bertens ao 10.º lugar.