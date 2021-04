Belenenses SAD vence Gil Vicente com golo no tempo extra

O Belenenses SAD deu nesta segunda-feira um passo decisivo na luta pela manutenção na I Liga de futebol, ao vencer na recepção ao Gil Vicente (2-1), beneficiando de um golo ao “cair do pano”, de Francisco Teixeira.

O Gil Vicente ainda esteve na frente do marcador, depois de um golo de Pedro Marques na fase final da primeira parte, aos 43 minutos, tendo o Belenenses SAD dado a volta ao marcador na etapa complementar, com golos de Afonso Sousa, aos 51’, e de Francisco Teixeira, aos 90+1’.

Com esta vitória, o Belenenses SAD sobe ao nono lugar, com 34 pontos, ficando cada vez mais próximo de assegurar a manutenção na I Liga, enquanto os gilistas, embora ainda com alguma margem, continuam na zona perigosa, ocupando o 12.º posto, com 31, mais três do que o Boavista, que está no 16.º lugar.