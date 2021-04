West Side Story de Spielberg já tem imagens a correr

Filme-anúncio do remake do clássico de 1961 foi revelado na noite dos Óscares. A longa-metragem que deveria ter feito a sua carreira no ano passado tem agora a estreia anunciada para o próximo mês de Dezembro.

Já conhecíamos, desde Março, algumas imagens com as suas cores sumptuosas; desde a noite da 93.ª cerimónia dos Óscares, ficámos também a conhecer os primeiros sons e movimentos que prenunciam a grande “batalha” entre os Jets e os Sharks. O remake que Steven Spielberg rodou em 2019 do clássico West Side Story (1961), de Jerome Robbins e Robert Wise, e que estava previsto ser um dos momentos fortes da temporada cinematográfica do ano estragado pela pandemia da covid-19, foi revelado nas suas primeiras imagens na noite de domingo.

Num filme-anúncio de apenas minuto e meio, ficámos a conhecer alguns planos e sequências desta nova aventura cinéfila de Spielberg, que inclui no elenco uma das sobreviventes do clássico de há seis décadas: Rita Moreno, que aqui troca a personagem de Anita pela de Valentina.

No West Side Story de Spielberg, com argumento adaptado pelo seu colaborador já habitual Tony Kushner, a personagem de Maria foi atribuída à estreante Rachel Zegler, enquanto a de Tony coube a Ansel Elgort (que debutou no cinema no remake de Carrie, de Kimberly Peirce, de 2013).

O novo West Side Story está agora anunciado para estrear no mês de Dezembro — se a pandemia abrandar, claro —, bem a tempo da próxima cerimónia dos Óscares. Nessa altura, será certamente lembrado que o clássico baseado no Romeu e Julieta de Shakespeare e musicado por Leonard Bernstein, um musical estreado em 1957 na Broadway, rendeu na cerimónia de 1962 de Hollywood dez estatuetas, entre as quais a de melhor actriz secundária para… Rita Moreno.