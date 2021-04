Segunda, na TV: dia de escutar a natureza, encontrar A Criada e lembrar A Hora Mais Negra

CINEMA

Entre Irmãs

Nos Studios, 14h05

Uma comédia dramática realizada por Lynn Shelton, com Mark Duplass, Emily Blunt e Rosemarie DeWitt nos papéis principais. Um ano depois da morte do irmão, Jack ainda não conseguiu ultrapassar a perda. Íris, a melhor amiga, propõe-lhe um retiro na casa de campo do seu pai. Lá chegado, é surpreendido pela presença de Hannah, irmã de Íris, que ali está por causa do fim de uma longa relação. Depois de uma noite de álcool e desabafos, acabam na cama. Na manhã seguinte, sentem-se em paz, até Íris aparecer sem pré-aviso.

A Hora Mais Negra

Cinemundo, 19h05

Ano de 1940. As tropas nazis ganham território e poder sobre as forças aliadas. Winston Churchill, recém-chegado ao cargo de primeiro-ministro britânico, depara-se com a decisão mais difícil da sua vida: aceitar um tratado de paz com a Alemanha ou declarar guerra. Com realização de Joe Wright e argumento de Anthony McCarten, o filme é protagonizado por um Gary Oldman quase irreconhecível, num papel premiado com um Óscar (a caracterização ganhou outro). Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane e Ronald Pickup dão vida às personagens secundárias.

A Fantástica Aventura do Barão

AXN Movies, 23h09

Uma tresloucada comédia de Terry Gilliam sobre as aventuras de um barão excêntrico e da sua pandilha. Nomeada para quatro Óscares, em 1990, conta com John Neville, Eric Idle, (companheiro de Gilliam na trupe de comédia Monty Python), Sarah Polley, Jonathan Pryce, Oliver Reed e Uma Thurman.

A Criada

RTP2, 00h12

Thriller erótico realizado pelo sul-coreano Park Chan-wook a partir de um romance da britânica Sarah Waters. Na década de 1930, a Coreia encontra-se subjugada ao Japão. Sook-Hee é contratada como empregada de Hideko, uma jovem órfã japonesa que é a única herdeira de uma grande fortuna e que tem como tutor um tio autoritário e dominador. Sook-Hee não está ali por acaso: é aliada de Fujiwara, um vigarista que planeia conquistar o coração de Hideko, casar-se com ela e mandá-la para um hospício. Tudo muda quando a amizade entre as duas raparigas se transforma em algo mais.

DOCUMENTÁRIO

Sons da Natureza

RTP2, 16h04

Estreia. Uma pequena cigarra a produzir altos decibéis, morcegos em conversas imperceptíveis ao ouvido humano, baleias a cantar, peixes a falar, elefantes a escutar com os pés. Estas são algumas das descobertas proporcionadas pela série documental. À boleia de “caçadores de sons” e outros especialistas na ciência da bioacústica, vai a todos os continentes mergulhar em diversos ecossistemas, para captar e dar a ouvir sons produzidos por animais, dos ruídos mais simples às comunicações mais complexas. Realizada pelo premiado Jacques Mitsch, a viagem desenrola-se em três episódios/ambientes: debaixo de água, no ar e em terra.

SÉRIE

American Housewife

Fox Comedy, 23h

Estreia da quinta temporada da sitcom que olha o subúrbio americano, com as suas cercas brancas e famílias supostamente perfeitas, pela perspectiva de Katie Otto (Katy Mixon), uma mãe de família tão assoberbada quanto desenrascada, que vai lutando por alguma sanidade (e, se possível, por uns quilos a menos na balança), enquanto tenta gerir com humor as exigências do dia-a-dia. No início desta nova fornada, tenta agradar ao director da escola da filha para garantir que ela termina o secundário.

Foto American Housewife DR

INFANTIL

Ollie’s Pack

Nickelodeon, 14h

Estreia. Acção e comédia numa série animada concentrada numa... mochila. Pertence a Ollie e é, na verdade, um portal. Atravessá-lo é ir parar a um mundo cujos habitantes, apesar de serem monstros, precisam do apoio de Ollie para assegurar que se mantém a paz entre as duas dimensões. A missão não é fácil, especialmente quando se é adolescente, mas o treinador Capitão Wowski e os seus melhores amigos, Cleo e Bernie, estão lá para o ajudar.

Santiago dos Mares

Nick Jr., 16h

Estreia. Aventuras marítimas a bordo de um navio que viaja pelos mares das Caraíbas, com o pequeno pirata Santiago à frente de uma animada tripulação que inclui o sapo Kiko, o primo Tomás e a sereia Lorelai.