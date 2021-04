Melhor Argumento Adaptado para O Pai

Francês Florian Zeller partilhou o Óscar com Christopher Hampton.

A estatueta de Melhor Argumento Adaptado da 93.ª edição dos Óscares foi para o francês Florian Zeller, que o partilhou com Christopher Hampton, pelo guião do filme O Pai. A estatueta foi entregue por Regina King.

Florian Zeller escreveu a peça que deu origem ao filme e realizou-o, na sua estreia atrás das câmaras de uma longa-metragem. No discurso, mencionou Anthony Hopkins, o actor que faz do pai que dá nome ao filme, chamando-lhe o melhor actor vivo e dizendo que foi para ele que escreveu o papel. Hopkins, de 83 anos, acabou por levar mesmo para casa o prémio de Melhor Actor, tornando-se no mais velho a vencer este prémio.

Nomeados para esta categoria estavam também Nomadland - Sobreviver na América, por Chloé Zhao, Uma Noite em Miami..., por Kemp Powers, O Tigre Branco, por Ramin Bahran, e Borat, o Filme Seguinte, adaptado por Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern & Nina Pedrad.

O filme O Pai tem estreia marcada em Portugal para 6 de Maio.