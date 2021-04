Meio-soprano alemã Christa Ludwig morre aos 93 anos

“Apesar de a maior parte da sua carreira ter sido centrada na Europa, foi certamente considerada pelo público do ‘Met’ como uma das maiores meio-sopranos da segunda metade do século XX”, escreveu o director-geral da sala norte-americana, Peter Gelb.

A meio-soprano alemã Christa Ludwig, conhecida intérprete de Wagner, Mozart e Richard Strauss, morreu no sábado, na sua casa, em Klosterneuburg, na Áustria, com 93 anos, anunciou este domingo a Ópera de Viena. “Ela levou a arte tão a sério quanto se pode levar a sério, subordinou a sua vida a ela”, disse o director da instituição, Bogdan Roscic, em comunicado.

A cantora lírica nasceu em Berlim, em 16 de Março de 1928, filha do tenor Anton Ludwig e da meio-soprano Eugenie Besalla-Ludwig. Cresceu em Aachen, na Alemanha, onde o pai era administrador de ópera, e, em jovem, viu a mãe cantar com o maestro Herbert von Karajan.

Christa Ludwig estreou-se em 1946 na Ópera de Frankfurt, como Príncipe Orlovsky, em Die Fledermaus, de Johann Strauss II, e passou pelo Staatstheater Darmstadt e o Staatsoper Hannover antes da sua estreia em Viena, em 14 de Abril de 1955, no papel de Cherubino nas Bodas de Fígaro, de Mozart.

A meio-soprano actuou pela primeira vez na Ópera Metropolitana de Nova Iorque em 10 de Dezembro de 1959, como Cherubino, em As Bodas de Fígaro, com Erich Leinsdorf a conduzir um elenco que incluía Giorgio Tozzi, Elisabeth Soderstrom, Lucine Amara, Regina Resnik e Teresa Stratas.

“Apesar de a maior parte da sua carreira ter sido centrada na Europa, foi certamente considerada pelo público do ‘Met' como uma das maiores meio-sopranos da segunda metade do século XX”, escreveu o director-geral da sala norte-americana, Peter Gelb. A cantora, que conseguiu igualmente sucesso em papéis como soprano, colaborou frequentemente com os maestros Karl Bohm e Leonard Bernstein.

Christa Ludwig despediu-se dos palcos em 14 de Dezembro de 1994, na Ópera de Viena. Foi distinguida com a Legião de Honra francesa em 1989.