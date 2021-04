Ao terceiro voo, o helicóptero da NASA em Marte foi mais rápido

E já lá vão três voos. Este domingo o helicóptero Ingenuity da NASA fez o seu terceiro voo em Marte e atingiu mais um marco: foi mais rápido e percorreu uma distância maior do que em qualquer um dos testes que realizou em Terra, anunciou em comunicado a NASA. O pequeno helicóptero subiu a uma altitude de cinco metros (a mesma do segundo voo) e depois deslocou-se lateralmente por 50 metros, chegando a uma velocidade de dois metros por segundo. Ao todo, a viagem durou 80 segundos.

Quando os dados do voo chegaram ao Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA, na Califórnia (nos Estados Unidos), a equipa ficou em êxtase por ver o feito do helicóptero, descreve-se no comunicado. Agora já se está a vasculhar a informação recebida, que servirá tanto para futuros voos do Ingenuity como para futuros helicópteros em Marte.

“O voo foi tal como planeámos e, mesmo assim, não foi menos do que incrível”, reagiu no comunicado Dave Lavery, gestor de programa do projecto Ingenuity na sede da NASA, em Washington D.C. “Com este voo, estamos a demonstrar capacidades cruciais que permitirão que adicionemos uma dimensão aérea em futuras missões em Marte.”

Foto Imagem tirada pelo Ingenuity durane o seu terceiro voo NASA/JPL-Caltech

Até agora, o voo de domingo foi o mais ambicioso, mas a equipa do Ingenuity quer ir ainda mais longe em próximos voos e está já a planear uma quarta viagem para os próximos dias.

O primeiro voo de teste do Ingenuity aconteceu há uma semana (a 19 de Abril). Nessa viagem, que durou 30 segundos, subiu a três metros da superfície marciana. Este foi assim o primeiro voo controlado de uma aeronave noutro planeta. O aparelho com cerca de dois quilos e comandado a partir da Terra fez o seu segundo voo na quinta-feira (22 de Abril), indo na altura já a cinco metros do chão. Esse segundo voo durou 51,9 segundos.

O pequeno helicóptero chegou a Marte em Fevereiro juntamente com o robô Perseverance. A 4 de Abril o helicóptero e o robô separaram-se, mas não perderam totalmente a sua ligação: o Perseverance serve como um dos intermediários para transmitir informação para a Terra.

Enquanto está a voar, o Ingenuity tem tirado algumas fotografias. Muitas delas são a preto e branco e fazem um rastreamento das rochas no planeta, ajudando assim na navegação. O helicóptero tem também uma câmara a cores. Algumas das imagens já chegaram à Terra, mas teremos de esperar alguns dias até podermos vê-las a todas. As câmaras do Perseverance também têm captado os feitos do Ingenuity, incluindo em vídeo.