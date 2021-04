“Tenho fé que o corpo vai continuar a matar-nos”

Em plena pandemia de covid-19, o sistema imunitário tornou-se tema de conversa em todo o mundo, mas a sua história remonta ao século XVI e começa com uma galinha. Ao longo dos últimos cinco séculos, a ciência evoluiu a passos largos e a história daquele que é considerado “um dos sistemas orgânicos mais complexos do mundo” é agora contada em A Ciência do Sistema Imunitário — o livro mais recente de Matt Richtel, jornalista norte-americano do New York Times que, em 2010, venceu um prémio Pulitzer.