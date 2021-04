Em quase seis anos, apenas 565 médicos escolheram vagas com incentivos para zonas carenciadas

Em quase seis anos, “565 médicos escolheram uma vaga com direito ao regime de incentivos” para as zonas e especialidades carenciadas, segundo dados do Ministério da Saúde enviados ao PÚBLICO. São lugares que dão direito a um acréscimo remuneratório, de dias de férias e para formação, com o objectivo de levar médicos para centros de saúde e hospitais onde as equipas são mais deficitárias. Mas nem todos foram ocupados. Este ano, o Governo duplicou a duração dos incentivos de três para seis anos. Os profissionais dizem que os incentivos ajudam, mas não são determinantes para mudar de vida e que é preciso olhar para estas zonas de forma global.