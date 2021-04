Covid-19 em Portugal: seis mortes e 478 casos

Portugal registou, neste sábado, seis mortes e 478 novos casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 834.442 casos confirmados e 16.965 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de sábado, foram divulgados este domingo pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Olhando para os indicadores das hospitalizações, há mais seis doentes internados, num total de 384. Em cuidados intensivos permanecem 98 pessoas - não foram registadas mudanças neste número nos últimos dois boletins.

Há mais 308 pessoas recuperadas, num total de 792.685 recuperações desde o início da pandemia. Feitas as contas, há mais 164 casos activos, o que significa que 24.792 portugueses ainda lidam com a doença. Há 24.313 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 511 do que no último balanço.

Norte com 35% dos novos casos

Grande parte dos novos casos foi registada na região Norte (179 novas infecções, o que corresponde a 35,9%, e duas mortes) e em Lisboa e Vale do Tejo (134 novos casos, cerca de 28%, e uma morte). O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 335.149 casos confirmados e 5337 mortes. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 315.758 os registos de infecção e 7191 mortes por covid-19 — e é a região do país com mais vítimas mortais.

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento são iguais aos desta sexta-feira uma vez que são actualizados apenas nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras.

Na terça-feira, o país voltou a transitar para a “zona verde” da matriz. Segundo os últimos dados, o indicador R(t) (o índice de transmissibilidade da doença) nacional fixa-se nos 0,98, mas analisando apenas Portugal Continental este indicador sobe para 0,99. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes fixa-se em 72,1 novos casos se for considerado todo o país. O continente regista um valor ligeiramente abaixo: 68,3 novas infecções por cem mil habitantes.

São estes dois indicadores que ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento. Se os indicadores permanecerem na área verde, ou seja, se o índice de transmissibilidade continuar abaixo de 1 e a incidência abaixo de 120, o desconfinamento poderá avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, a reabertura da sociedade e da economia poderá ser travada ou revertida.

Enquanto a maior parte do país avançou, na segunda-feira, para a terceira fase do plano de desconfinamento, seis concelhos não transitaram para o nível seguinte e quatro deram um passo atrás. Estes dez municípios registaram, em duas avaliações consecutivas, um índice de transmissibilidade superior a 1 e uma incidência de novos casos por 100 mil habitantes superior a 120.