O longo caminho da criminalização do enriquecimento ilícito: como é lá fora

A discussão em torno da criminalização do enriquecimento ilícito tem mais de uma década de iniciativas chumbadas. Só entre 2005 e 2015 (ou seja, do primeiro Governo de José Sócrates até ao primeiro Governo de Passos Coelho), foram apresentadas 14 iniciativas legislativa para alterações à lei, contabiliza um relatório elaborado à data da última aprovação de uma proposta nesta matéria. Legislatura após legislatura, todas as propostas foram ficando pelo caminho, ora com o voto contra do PS, ora por caducarem antes de chegarem a votos. E as que conseguiram chegar até ao Palácio de Belém acabaram travadas pelo Tribunal Constitucional. Mas Portugal não é o único país com resistências à criminalização do enriquecimento ilícito.