A democracia está “congelada” e a culpa é do “cartel” PS-PSD

Nos 45 anos da Constituição de 1976, quatro analistas coincidem no diagnóstico: há uma crise de representação, uma crise de Justiça e uma necessidade de regenerar as instituições democráticas. E os dois principais partidos, PS e PSD, não têm feito as reformas essenciais. Uma revisão constitucional não é fundamental, mas se fosse bem feita, podia ajudar.