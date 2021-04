Viva o 25 de Abril!

Uma boa maneira de comemorar o 25 de Abril é comemorando-o. Isto é, lembrá-lo na companhia de outros. Ainda há muitas pessoas vivas que se lembram bem do 25 de Abril. Não do 24 ou do 26 de Abril. Não do que se seguiu. E não do que não se seguiu mas poderia – ou deveria – ter-se seguido.