Quarenta e sete anos depois, vivemos numa democracia com alguns defeitos. Felizmente

1. Já dei este exemplo várias vezes ao longo dos anos, mas infelizmente ainda não chegámos lá. Quando, há mais de 20 anos, fui ao British Council apresentar a candidatura da minha filha mais velha a uma universidade britânica, fiquei de boca aberta quando a senhora que me atendia me disse que não precisava de apresentar certificados disto e daquilo. Bastava preencher os formulários com as informações necessárias sobre o percurso escolar e as respectivas médias, mais uma carta de um dos seus professores do último ano do liceu atestando, não o aproveitamento, mas a maturidade. A senhora explicou-me pacientemente que as instituições públicas do seu país confiavam nos cidadãos e que a percentagem daqueles que, eventualmente, poderiam tentar enganar o sistema era tão residual que não compensava nem merecia o esforço. Achei isto tudo admirável. Hoje, tantos anos depois, a desconfiança do Estado em relação aos cidadãos já não é tão grande, mas a desconfiança dos cidadãos nos chamados “poderosos”, com particular evidência para os políticos, continua a ensombrar a sociedade portuguesa.