Marinha da Indonésia encontra submarino desaparecido e confirma que todos os tripulantes morreram

Autoridades indonésias já tinham encontrado destroços do KRI Nanggala 402 no sábado. Submarino partiu-se em três. Morreram 53 pessoas.

A Marinha da Indonésia anunciou este domingo ter encontrado o submarino que se tinha afundado ao largo da ilha de Bali e confirmou que os 53 tripulantes estão todos mortos. Na véspera já tinham sido encontrados destroços do submergível.

O submarino tinha desaparecido na quarta-feira. Foi encontrado no fundo do mar ao largo de Bali, a 850 metros de profundidade, partido em três partes, segundo o chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono.

O comandante das Forças Armadas indonésias, Hadi Tjahjanto, confirmou aos jornalistas que “os 53 tripulantes morreram todos”.

O Presidente indonésio, Joko Widodo, apresentou as condolências às famílias dos tripulantes do submarino naufragado.

“Todos os indonésios expressam a sua profunda tristeza com esta tragédia, especialmente para as famílias da tripulação do submarino”, declarou Widodo, citado pela Reuters.

Centenas de militares, aviões e navios foram mobilizados para localizar o KRI Nanggala 402, submersível de construção alemã com cerca de 40 anos – mas em boas condições, segundo a Marinha –, que desapareceu quando realizava exercícios militares.

As autoridades ainda não apresentaram as explicações oficiais para o naufrágio, mas sugeriram que o submarino pode ter sido vítima de uma avaria, que o teria impedido de vir à superfície.

Margono afastou a tese da explosão, considerando que tudo indica que o submarino se partiu sob a pressão da água a mais de 800 metros de profundidade, muito além daquilo para o que foi projectado.

O KRI Nanggala 402, que pesa 1395 toneladas, foi construído na Alemanha em 1978, de acordo com o site do Governo da Indonésia. O submarino, que se juntou à frota indonésia em 1981, foi remodelado durante dois anos na Coreia do Sul, processo que ficou concluído em 2012.