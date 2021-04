Óscares 2021: o regresso da passadeira vermelha

Este domingo, 25 de Abril, é noite de Óscares. Depois de um ano em que vimos a pandemia cancelar as cerimónias de prémios presenciais e substituí-las com os actores no Zoom, em pijama, as estrelas voltam a pisar a passadeira vermelha para a 93.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood. Será uma noite atípica em tempos de covid-19, já que nenhum dos nomeados usará máscara — foram testados previamente, para que tudo decorra em segurança. O PÚBLICO partilha os looks das celebridades que pisam a ansiada passadeira vermelha na Art Deco Union Station em Los Angeles.

Espera-se que a passadeira vermelha seja mais espaçada do que seria outrora, de forma a evitar a concentração de pessoas. Ainda que uma das produtoras do evento, Stacey Sher, tenha avisado que seria “uma pequeníssima passadeira vermelha”, não é, por isso, menos ansiada pelos especialistas em moda e em celebridades. As estrelas mais esperadas são Viola Davis, Vanessa Kirby, Carey Mulligan, nomeadas para o Óscar de Melhor Actriz, Zendaya, uma das apresentadoras da emissão, Amanda Seyfried, Olivia Colman e Glenn Close, na corrida para o prémio de Melhor Actriz Secundária.

Numa carta enviada a todos os nomeados, os produtores do evento disseram estar à espera de uma passadeira vermelha “aspiracional e inspiracional” e sublinharam o dress code formal. A 93.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood será um vislumbre das cerimónias de prémios pré-pandemia — não é esperado que as celebridades usem máscara, já que todos os convidados foram previamente testados.

Na galeria de imagens, veja as celebridades que desfilam na passadeira vermelho na Art Deco Union Station.