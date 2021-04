Ténis de mesa: Shao Jieni falha acesso directo aos Jogos Olímpicos

A portuguesa Shao Jieni falhou neste domingo o apuramento para a prova de singulares femininos de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao cair na terceira ronda da terceira fase da qualificação olímpica, em Guimarães.

A jogadora de 27 anos, 63.ª do ranking mundial e 33.ª classificada há cinco anos no Rio de Janeiro, perdeu com a eslovaca Barbora Balazova por 4-1, com os parciais de 11-4, 11-8, 11-8, 10-12 e 12-10.

Na modalidade de ténis de mesa, Portugal vai estar representado por Fu Yu, em singulares femininos, enquanto Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro formam a equipa lusa para a prova de equipas e dois deles vão competir na prova individual.

“Entrei lenta no jogo. Não consegui ter ritmo. Como fisicamente não estou assim tão bem, a cabeça não conseguiu acompanhar. Estava com algum cansaço”, assumiu à agência Lusa a jogadora de 27 anos, no rescaldo do encontro disputado no Pavilhão Multiusos de Guimarães.

Gorada a oportunidade de assegurar já a presença em Tóquio, Shao Jieni depende agora da posição no ranking para repetir, neste ano, a presença no torneio olímpico de singulares femininos de 2016, no Rio de Janeiro, em que perdeu na primeira ronda, frente à norte-americana Lily Zhang, por 4-0.

“Por norma, os 80 primeiros do ranking entram na primeira ronda. Portanto, ainda tenho hipóteses de me apurar para os Jogos Olímpicos”, explicou.