Série A: Inter acelera na liderança e Juventus volta a marcar passo

Definitivamente, esta está a ser uma temporada para esquecer para a Juventus. Neste domingo, os “bianconeri"não foram além de um 1-1 no terreno da Fiorentina e registaram o nono empate no campeonato, correndo agora o risco de caírem para o quarto lugar. Bem firme na liderança da Série A está o Inter Milão, que venceu o Verona por 1-0.

Um remate enquadrado com a baliza, um! Foi isto que a Juventus conseguiu durante 90 minutos em Florença, tendo aproveitado esse disparo de Alvaro Morata para chegar ao empate, logo no arranque da segunda parte.

Até lá, tinha sido a Fiorentina a estar por cima, graças a um golo de Vlahovic, de grande penalidade, aos 29’, e a mais um par de oportunidades, construídas em contra-ataque.

No final, Szczesny terminou a partida com quatro defesas na folha pessoal, enquanto, do outro lado, Dragowski não fez uma defesa sequer para amostra, o que revela bem quão pouco incisiva foi a Juventus no último terço.

Este empate, com Cristiano Ronaldo a titular, significa mais um tiro no pé para o campeão italiano, que corre o risco de ver o AC Milan distanciar-se no segundo lugar e de ver a Atalanta (que joga esta noite) ultrapassá-lo no terceiro lugar do pódio. A distância para o líder, de resto, é agora de 13 pontos.

Isto porque o Inter recebeu e bateu o Verona com um golo solitário de Darmian, aos 76’. Foi um jogo equilibrado, nalguns períodos até com ascendente dos visitantes (que ocupam a 10.ª posição), mas os milaneses, mais fortes em transição, foram mais eficazes e somaram o 24.º triunfo em 33 jornadas, que lhes garante uma almofada provisória de 13 pontos face ao AC Milan, que na segunda-feira visita a Lazio.