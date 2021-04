Sérgio Conceição não vai “devorar” o Sp. Braga-Sporting

Treinador do FC Porto garante que vai estar à mesa, em estágio, com a equipa, e só no final prestará atenção ao duelo da “Pedreira”, que poderá animar os “dragões” na luta pela liderança.

Sérgio Conceição e os jogadores do FC Porto vão perder o início do Sp. Braga-Sporting desta noite, um duelo entre o líder e o quarto classificado que pode proporcionar nova oportunidade de aproximação do campeão nacional ao primeiro lugar do campeonato.

A inesperada “revelação” surgiu em resposta à segunda pergunta da conferência de imprensa de antevisão do jogo de segunda-feira (21h15) em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense. A questão colocada sugeria um serão futebolístico, mas o treinador dos “azuis e brancos” respondeu que tinha outros planos e que não incluíam estar em frente à televisão a assistir ao jogo da “Pedreira”, já que a essa hora o plantel tem jantar marcado no estágio para o encontro com os cónegos.

“Temos o jantar, em estágio, às 20h… 19h15 no Dragão, 19h30 saída, 20h jantar! Depois do jantar ainda há algum tempo, mas não é prioridade”, explicou.

LIVE: Conferência de Imprensa Sérgio Conceição ? https://t.co/fWtXqIix9V — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2021

Sérgio Conceição acabou por concordar que depois da refeição é natural que o grupo acompanhe as incidências de uma partida que pode ser crucial para a definição do campeão da época 2020-21, mantendo que o jogo dos rivais não é a prioridade, até porque em caso de derrota o Sporting continuará com os mesmos quatro pontos de vantagem, cenário que o FC Porto só pode alterar se vencer o compromisso da 29.ª jornada, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, estádio onde os vimaranenses não vencem desde 29 de Dezembro de 2020.

“Estatísticas não entram. Ou falaríamos dos pontos que o Moreirense tirou, em casa, a equipas que lutam pelo título. Olhamos para a dinâmica de uma equipa difícil, apesar dessas estatísticas. Vamos levar a partida para onde queremos e nos sentimos confortáveis, para conquistarmos os três pontos”, reagiu o técnico portista, atento às transições e eficácia do adversário.

“Vamos jogar em ataque organizado, o que dá ao adversário algum espaço para explorar. Por isso, o equilíbrio defensivo é importante. Temos que perceber que há muitos momentos no jogo e que podem ser decisivos, como as bolas paradas e os esquemas tácticos. Temos que estar sempre seguros e equilibrados”, respondeu, em relação à verticalidade do jogo dos minhotos.

Com Marega de regresso aos golos, Conceição fez uma revelação e a defesa do maliano… em final de contrato, corrigindo apenas a ideia de que o avançado foi abraçar o técnico nos festejos do golo da vitória sobre o V. Guimarães. “Ele foi abraçar o banco, não especificamente a mim, até porque…”, interrompeu, antes de prosseguir com os elogios ao jogador.

“Quando joga dá o máximo. É extremamente fácil de fazer essa gestão com um jogador como o Marega. Juntamente com o Otávio e o Corona, é um dos três jogadores que me acompanham desde o início no FC Porto. E qual foi o custo e o rendimento do Marega? É o segundo melhor marcador do Dragão. É o melhor marcador em jogos seguidos na Liga dos Campeões. Vejam quantos avançados o FC Porto teve de grandíssima qualidade e o melhor marcador é o Marega, o rapaz que tem os pés quadrados, como vocês dizem. E quanto custou? Uns 'equipamentos’ ao Marítimo, em relação a outros que custaram muito, mas muito e não deram nem metade, nem um terço do que o Marega deu ao FC Porto. Isso chama-se ingratidão”, reagiu vigorosamente.

“Há uma coisa que sei definir muito bem: o que é ser um jogador à FC Porto, ter a tal mística, o que muita gente não sabe. É olhar para o Pepe, certo? Mas posso dizer que é também olhar para o Moussa. Sempre que entra aqui e vai lá para dentro dá o máximo. Falha golos, falha passes, mas quem é que não falha?”, questionou, antes de uma confidência.

“Ao intervalo do jogo com o Vitória estive para tirar o Marega, mas deixei-o ficar mais dez, quinze minutos. E o que é que aconteceu? Não percebo nada de futebol. Futebol é isto, resultados factos”, concluiu, feliz por poder contar com o maliano, embora não lhe garanta a titularidade em Moreira de Cónegos, e por ter Zaidu cada vez mais próximo da recuperação total, sem distracções por causa de contratos.

“O Marega está completamente focado nos jogos que faltam. Eu também acabo contrato. E alguém acha que não estou focado?”.