Paços de Ferreira trava mergulho em Vila do Conde

Rio Ave e Paços de Ferreira empataram (1-1) este domingo em partida da 29.ª jornada da I Liga, disputada em Vila do Conde, com a formação pacense a colocar um ponto final na série de quatro derrotas consecutivas e a travar a queda livre, ainda na expectativa do que o V. Guimarães pode fazer, nesta ronda, na Madeira.

O Rio Ave, que terminou o encontro reduzido a dez elementos, por expulsão de Ivo Pinto (81') - punido com duplo amarelo num minuto, após falta e comentário em reacção à admoestação -, continua envolvido na luta da fuga à despromoção, com 30 pontos, a par de Marítimo e Famalicão (este com um jogo a menos).

O Paços de Ferreira esteve em vantagem, na sequência de um golo de Uilton (31'), a justificar a entrada afirmativa do quinto classificado. Mas Fábio Coentrão (49') repôs a igualdade com um golpe de cabeça sem possibilidades de defesa para Jordi.

O guarda-redes pacense teve, minutos depois, o poste e Maracás a evitarem o segundo golo dos vila-condenses, num remate de Gelson Dala que o ferro devolveu e o defesa aliviou.

A expulsão de Ivo Pinto e o descontrolo da equipa da casa marcaram os instantes finais, que confirmaram o empate em Vila do Conde.