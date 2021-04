Nuno Borges continua a subir - está no quadro principal do Estoril Open

Está a ser uma época e tanto para Nuno Borges. Aos 24 anos, o tenista da Maia apurou-se pela primeira vez para o quadro principal de um torneio do ATP Tour ao vencer o espanhol Roberto Carballes Baena na última ronda do qualifying do Estoril Open. Junta-se, assim, a João Sousa na próxima fase, sendo que poderá ainda vir a ter a companhia de outro compatriota.

Diante de um jogador bem mais experiente, Carballes Baena, que figura no 91.º lugar no ranking ATP, Nuno Borges (actual 331.º) precisou de apenas dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-4, para assegurar a continuidade na prova que decorre até 2 de Maio no Clube de Ténis do Estoril.

Num duelo que se antevia difícil, o maiato comprovou o seu bom momento de forma logo no primeiro set, que arrancou com um break para cada lado, quando quebrou o adversário no providencial 11.º jogo (6-5) e confirmou logo a seguir a vantagem no marcador.

Na segunda partida, depois de o encontro ter sido interrompido, a 2-1, para o espanhol receber assistência ao braço direito, o campeão nacional e vice-campeão do challenger de Oeiras 2 fez no quinto jogo a quebra de serviço, ao quarto ponto de break de que dispôs, e não abrandou mais até chegar ao triunfo.

É mais um passo sólido de Nuno Borges num ano promissor. O objectivo inicial para 2021, consoante revelou no Maia Open, em Novembro passado, passava por disputar tantos torneios da categoria challenger quanto possível, mas já subiu um patamar. E já sabe que o nível de exigência será ainda maior na próxima ronda, na qual terá como possíveis adversários o francês Jeremy Chardy (51.º), o croata Marin Cilic (44.º), o australiano Jordan Thompson (59.º) ou o cazaque Alexander Bublik (42.º).