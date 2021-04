Marítimo bate Boavista e ganha vantagem na fuga à despromoção

Em posição delicada na classificação, as equipas arriscaram o mínimo e os madeirenses foram mais felizes, repetindo os triunfos dos últimos anos.

O Marítimo venceu este domingo o Boavista, por 0-1, no Estádio do Bessa, em partida da 29.ª jornada da I Liga, ganhando vantagem directa sobre os “axadrezados” na luta pela permanência e afastando-se um pouco mais dos lugares do fundo da tabela.

Pelo terceiro ano consecutivo, os madeirenses venceram por um golo no Bessa, desta feita graças a um golo do iraniano Ali Alipour (63'), “servido” por Joel Tagueu, num dos raros lances de perigo junto das áreas das duas equipas.

A situação complicada de dois clubes em risco de despromoção condicionou a postura das equipas, que optaram por não se expor demasiado ao risco, preferindo esperar e jogar no erro do adversário.

Nesse contexto, foi mais feliz o Marítimo, que aproveitou uma infiltração de Tagueu, a passe de Pelágio, para oferecer o golo a Alipour. Com cerca de 30 minutos para corrigir um desfecho altamente desfavorável, o Boavista nunca mostrou capacidade para reagir e evitar a derrota, invertendo a posição com os insulares, ao cair para o lugar de play-off.

Os insulares somam 30 pontos, enquanto a formação portuense, com 28 pontos, complicou as contas da sobrevivência, estando já ao alcance do Farense, penúltimo classificado.