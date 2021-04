Griezmann recoloca Barcelona na rota do título

O Real Madrid tropeçou, o Barcelona aproveitou. Resta saber o que ainda fará o Atlético de Madrid neste domingo. Este é o cenário actual da Liga espanhola, depois do triunfo dos catalães frente ao Villarreal (2-1), fora de casa.

Com este triunfo, o Barcelona chegou aos 71 pontos, os mesmos do Real Madrid, mas com menos um jogo disputado. Ligeiramente acima segue o Atlético (que defronta o Bilbau às 20h), com 73.

Na costa balear, o Barcelona beneficiou do “bis” de Antoine Griezmann, aos 28’ e 35’, já depois do golo de Chukuweze aos 28’. O primeiro golo do francês, o melhor do jogo, foi este “chapéu” ao guarda-redes Asenjo. Griezmman chegou aos 18 golos em 45 jogos nesta temporada.

O português Francisco Trincão não saiu do banco dos catalães, num jogo em que a resposta do Villarreal acabou por ficar pela expulsão de Trigueros já dentro da última meia hora da partida.