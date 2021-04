Os festejos do 25 de Abril também passam por Wolverhampton

Armada portuguesa do clube da Premier League assinalou a data com cravos nas redes sociais.

O simples facto de um clube da Premier League possuir uma conta principal do Twitter e uma segunda versão em português diz muito sobre a importância do contingente luso no seu dia-a-dia. O Wolverhampton , o emblema mais português de Inglaterra, “celebrou” neste domingo o 25 de Abril com a ajuda de alguns dos jogadores que veio buscar a Portugal nos últimos anos.

Rui Patrício, Nelson Semedo, Vítor Ferreira e Fábio Silva foram os rostos escolhidos para dar corpo a este gesto especialmente dirigido à comunidade portuguesa. Os quatro jogadores foram fotografados com um cravo na mão, em pleno relvado do centro de treinos, e a publicação lançado no exacto dia em que Portugal festeja 47 anos de liberdade.

A este quarteto, no elenco dos “Wolves”, juntam-se ainda João Moutinho, Rúben Neves, Daniel Podence e Pedro Neto, para além, obviamente, do treinador Nuno Espírito Santo - e do adjunto, treinador de guarda-redes, preparador físico e recuperador físico.

Em dia de jogo diante do Burnley, esta foi uma forma de assinalar uma data importante de um país que tem tido um contributo decisivo para o crescimento do Wolverhampton nos últimos anos. E que também rendeu ao clube a transferência mais cara da sua história, com a venda do passe de Diogo Jota ao Liverpool por 45 milhões de euros.