Em Espanha, é o Barcelona quem ri neste fim-de-semana

73 pontos para o Atlético de Madrid, 71 para o Real Madrid e 71 para o Barcelona (com menos um jogo). É assim que termina a jornada 32 da Liga espanhola, ronda em que foram os catalães a sorrirem. Venceram e aproveitaram o tropeção do Real, no sábado, e a derrota do Atlético, já na noite deste domingo.

O líder do campeonato visitou o San Mamés e perdeu (2-1) frente ao Athletic Bilbau, equipa tranquila na tabela (não descerá de divisão, mas tem a Europa já longe).

Num jogo pobre, parecia que ia valer o golo do central Savic a salvar um ponto para o Atlético, mas a equipa basca marcou aos 86’ e abateu a equipa de Diego Simeone.

No País Basco, a primeira parte foi globalmente fraca e parca em oportunidades de golo. Uma das excepções foi a perda de bola de Renan Lodi, aos 8’, que permitiu uma transição ao Athletic, terminada com a finalização de Berenguer. A outra foi a perdida de Angel Correa, aos 28’. E nada mais aconteceu na primeira parte.

Na segunda – já com João Félix, Thomas Lemar e Luis Suárez em campo – não houve mais dinâmica e intensidade. E muito menos perigo.

Um golo do Atlético, com tanta falta de futebol, só mesmo “caído do céu” e foi o que aconteceu. Um canto aos 78’ teve uma saída despropositada de Unay Simon e Savic cabeceou para a baliza deserta.

Quando parecia certo que o central sérvio daria um ponto ao Atlético, Iñigo Martínez marcou aos 86’ e entregou o triunfo à equipa de Bilbau.