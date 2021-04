Património cultural em conflito: da violência à reparação

Nos últimos anos, a destruição deliberada do património cultural durante conflitos armados tem vindo a ganhar destaque nos cabeçalhos de todo o mundo. Estes foram espicaçados pela elevada mediatização de ataques como aqueles da Ponte Mostar e dos Budas de Bamiyan, de Timbuktu e dos Museus de Bagdad e Palmira, apenas para mencionar alguns. Como resposta, a retórica utilizada para denunciar este tipo de atos tornou-se extremamente inflamada. A ex-diretora geral da UNESCO, Irina Bokova, tradicionalmente moderada no discurso, denunciou atos de “limpeza cultural” e declarou o património como “o novo alvo dos extremistas”. A hipérbole linguística esconde um ponto fraco, uma vez que as motivações, as consequências imediatas e os impactos de longo termo destes atos dramáticos não são simples. Compreender o que subjaz aos ataques contra o património torna-se complicado pela insistência em aplicar valores morais positivos ao património, e negativos à sua destruição, processo do qual resultou uma apreciação inadequada da instrumentalização política violenta do património no fortalecimento, evolução, desfecho e rescaldo do conflito armado.