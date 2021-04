Mike Nichols: os altos e baixos — com e sem Elaine May

Quando Elaine May viu Mike Nichols pela primeira vez, odiou-o. Na Universidade de Chicago, no início dos anos 1950, ambos eram cruéis e ao mesmo tempo sedutores. Paul Sills, na altura namorado de May, aconselhou a companheira a conhecer a única outra pessoa da universidade “tão hostil como ela”. O ódio à primeira vista deu depois lugar a um romance. Que acabou a dar lugar a amizade e respeito mútuos. Que, com o tempo, deram por sua vez origem a uma das parcerias mais importantes da comédia — e não só — do século XX. Que se manteve, com altos e baixos, até ao final da vida de Mike Nichols, há quase sete anos.