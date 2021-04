A BCG protege da diabetes? Cientista portuguesa procura a resposta na Guiné-Bissau

Há mais de duas décadas que Eugénia Carvalho investiga os meandros bioquímicos da diabetes, num vaivém entre laboratórios de investigação na Suécia, nos Estados Unidos e Portugal. A sua geografia científica estende-se agora ao terreno e à Guiné-Bissau, onde a bioquímica portuguesa coordenará o primeiro estudo de âmbito nacional do país sobre a diabetes de tipo 2. Para tal, obteve 100 mil euros da Fundação Europeia para o Estudo da Diabetes – que, ainda assim, é metade do que considera necessário para pôr no terreno todos os objectivos do projecto, incluindo um ensaio clínico que procurará verificar se a vacina da tuberculose (a famosa BCG) tem realmente um efeito protector contra a diabetes de tipo 2. “Se houver pessoas ou fundações interessadas em financiar parte do projecto, poderemos chegar mais longe”, apela a investigadora.