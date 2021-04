Odemira: uma vila-fantasma enterrada no pesadelo da covid

É fácil encontrá-los nas ruas. Muitos não querem falar. Os que aceitam batem-se entre duas línguas que, muitas vezes, não dominam. É assim com Bihkal, 27 anos, que veio do Nepal e trabalha na apanha da framboesa no concelho de Odemira. Apanhamo-lo no momento em que sai da carrinha que o transporta do trabalho para casa, no fim de mais um dia, pelas 18h. Como ele, pelo menos outros cinco trabalhadores dirigem-se para casa.