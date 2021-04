Uma política de Estado para a cultura, finalmente

É simbólico que o momento desta aprovação tenha sido a antevéspera do 47.º aniversário do 25 de Abril.

O Conselho de Ministros aprovou, na quinta-feira, um importante pacote de medidas para o sector da cultura que podem ser entendidas como as bases de uma política de Estado essencial nas democracias, mas que em Portugal desde 1974 nunca foi assumida. É simbólico que o momento desta aprovação tenha sido a antevéspera do 47.º aniversário do 25 de Abril. Finalmente.