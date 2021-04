O director da prisão que tratou os pides como gente

Quando, na madrugada do 25 de Abril, o então jovem tenente Silva Carvalho era libertado da Trafaria, onde estava preso por ter participado no 16 de Março, não imaginava que poucas semanas depois estaria na cadeia de Peniche. Mas agora a comandar o forte onde estavam encarcerados os “pides”, e que viria a encher-se de civis após os golpes do 28 de Setembro e do 11 de Março.