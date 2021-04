Leis eleitorais: movimentos de independentes clamam “grande vitória”

Os movimentos de independentes estiveram reunidos neste sábado de manhã, em Anadia, para analisar as mais recentes alterações às leis eleitorais que o Parlamento aprovou na última quinta-feira. “Uma grande vitória” e “prevaleceu o bom senso” foram as reacções expressas no final do encontro.

“Com este recuo respeitou-se princípio da livre cidadania política a cívica. Esta é sem dúvida uma grande vitória para os grupos de cidadãos independentes”, afirmou a presidente de Câmara de Anadia, Teresa Belém Cardoso, a quem coube ler uma declaração após o encontro.

Para a autarca independente, “prevaleceu o bom senso e o realismo da maioria dos deputados”, com uma ajuda da “coragem e da determinação” da provedora da Justiça, que considerou a lei “inconstitucional”. “A verdade é que a lei só agora foi alterada porque a provedora da Justiça, a professora doutora Lúcia Amaral, a considerou inconstitucional e porque deixámos muito claro que se não pudéssemos concorrer como grupo de cidadãos não deixaríamos de o fazer, se necessário, criando um partido político”, acrescentou Teresa Belém Cardoso.

De seguida, Rui Moreira justificou que quando os movimentos sugeriram que poderiam formar um partido para concorrer às eleições não se tratou apenas de uma ameaça. “Foi a forma que encontrámos de concorrermos às eleições”, explicou o autarca do Porto, que não pôs de parte a hipótese de, no futuro, haver um partido municipalista que albergue todas as candidaturas de grupos de cidadãos. “Estes assuntos nunca estão fechados. Estes grupos de cidadãos eleitores não deixarão de ir acompanhando esta matéria e outras que aproveitamos para ir discutindo entre nós. São matérias que nos federaram”, disse ainda.

Moreira deixou ainda um recado ao PSD. “O PSD tem aqui uma enorme derrota, porque não conseguiu fazer aquilo que tentou fazer. Aliás, no meu caso já tinha tentado durante a última campanha eleitoral, porque tinha tentado na secretaria, junto do tribunal, impedir a minha candidatura”, disse Rui Moreira.​

Em entrevista ao jornal Nascer do Sol, neste sábado, o presidente da Câmara do Porto tinha lançado o nome de Manuel Cordeiro, autarca em São João Pesqueira, para presidir ao partido dos independentes.

Os presidentes de Câmara de Anadia, Peniche, Portalegre, Porto, Redondo, São João da Pesqueira e Vila Nova da Cerveira estiveram presentes no encontro da Anadia, que contou ainda com autarcas de Aguiar da Beira, Borba e Portalegre e representantes da Associação Nacional de Movimentos Autárquicos Independentes. Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras e também independente, não participou na reunião.