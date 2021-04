25 de Abril sempre

De há uns anos para cá, temos tido mais um “sempre” associado ao 25 de Abril. Sempre se arranja uma polémica com as comemorações e, se a deste ano é particularmente original e caricata, a Iniciativa Liberal não poder participar por respeito às indicações da DGS, o fundo é o sempre o mesmo. Há quem queira reescrever a história, apropriar-se da data e isso é triste.

Para lá das razões imediatas que colocaram os militares na rua e da diversidade de motivações e de projectos que poderia haver, o 25 de Abril foi o que foi devido a uma enorme adesão popular. E esse povo todo, que votou livremente um ano depois, não estava todo de todo alinhado com o que alguns agora chamam o (seu) espírito de Abril. A larga maioria não estava alinhada com os que cercaram e tentaram condicionar a Constituinte, boicotar a democracia, e que agora se arvoram em defensores da mesma e fiéis testamentários do tal (seu) espírito de Abril.

Mas o que devia estar na primeira linha nesta data não deveriam ser quezílias. A data é grande demais para isso. O fundamental deveria ser a preservação da tal democracia e respectiva qualidade. Não faltam exemplos, todos os dias, de podridões e corrosões na mesma. Corrupção, incompetência, compadrios, arrogância. Se estes problemas não forem endereçados a sério, e não a fazer de conta como têm sido, vale de pouco fazer de conta e vir à rua com o cravo vermelho uma vez por ano.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Passaram 47 anos...

E entretanto passaram 47 anos da revolução dos cravos. Pouco falta para se atingir meio século do 25 de Abril. A pandemia que estamos a atravessar impõe regras da Direcção-Geral de Saúde que condicionam o número de participantes. A gestão do processo foi entregue à comissão promotora do desfile que limitou os convites aos organizadores (todos de esquerda) e excluiu outras forças políticas, como a Iniciativa Liberal. 47 anos depois desta revolução, ainda há quem prefira dividir em vez de incluir... Vasco Lourenço é o rosto desta comissão, e fica associado a uma imagem de intolerância e falta de abertura democrática.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Justiça em Portugal

Permito-me aconselhar a todos estes figurões do Governo, detentores de cargos políticos ou jurídicos a lerem com atenção e a meditarem sobre o artigo “O juiz, a deputada, o advogado, o professor e o filho dele” de João Miguel Tavares, no PÚBLICO de 20 de Abril. Ou porque as leis são mal feitas ou interpretadas conforme as conveniências. Entretanto Rui Pinto, profundo conhecedor dos meandros da Internet, descobriu aquilo que as nossas autoridades judiciais não conseguiram. Grandes patifarias praticadas por altas figuras da nossa praça. Se Rui Pinto “pecou”, que seja castigado, mas que se aproveitem os seus conhecimentos para desmascarar os verdadeiros “pecadores”, que nos vão sugando o pouco que ainda existe.

Carlos Leal, Lisboa

A vacinação contra a covid-19 podia correr melhor

Saltando os obstáculos da possível guerrilha entre a União Europeia e o Reino Unido, quanto à AstraZeneca, se quiséssemos teríamos conseguido vacinar mais rápida e coerentemente no nosso país. Como estas pandemias se podem repetir, podemos aprender com o que não fizemos, ou fizemos menos bem.

Talvez não houvesse necessidade de tantos e tantas a tratar de mesma coisa - Ministério da Saúde, DGS, Infarmed e task force... Talvez não houvesse necessidade de tantos falarem tanto. Confunde. Baralha. E se há um plano de vacinação, é para ser cumprido. Se é para ir sendo alterado, então não se faz plano. Navega-se à vista. Não se criam directrizes para não cumprir. E se o critério de vacinação começa nos mais velhos até chegar aos mais novos, é para cumprir, ou então não há critérios. E no caso de excepções, justificadas mas pontuais, como não desperdiçar vacinas ou estragar outras, expliquem.

Podia ter corrido melhor. Devia ter corrido melhor.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto