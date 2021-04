O juiz Ivo Rosa fez um grande favor ao país (a sério)

E se a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa tiver sido um enorme serviço prestado ao país, digno de condecoração no 10 de Junho? Tendo em conta a evolução dos últimos dias quanto à criminalização do enriquecimento injustificado, vale a pena colocar essa hipótese. Não porque Ivo Rosa tenha feito justiça, mas porque a injustiça foi de tal forma escandalosa que o sobressalto cívico que se lhe seguiu perturbou, por uma vez, o ramerrame de São Bento, que acordou para a necessidade de fazer alguma coisa que se veja no combate à corrupção.