Pandemia: cerrar os dentes mais duas semanas

Quanto mais os números forem melhores, mais a pressão para as diversas limitações serem levantadas se irá fazer sentir. É duro, mas ainda é cedo.

Mesmo que a pandemia nos continue a tolher os movimentos, há bons sinais sobre os quais não podemos repousar, mas que dão indicações de que é expectável que a vida possa, a pouco e pouco, retomar alguma normalidade. Esse objectivo continua a ser tão crucial como o de preservar a saúde, que, nos momentos mais complicados, nos tem forçado a ficar em casa. Basta consultar os números do Rendimento Social de Inserção com 216.550 beneficiários, mais 8,3% que em Março do ano passado, para perceber o custo que o país terá de pagar por esta necessária estratégia.