Marinha indonésia encontra destroços de submarino desaparecido em Bali com 53 tripulantes a bordo

A marinha indonésia encontrou este sábado destroços que se acredita serem do submarino desaparecido com 53 tripulantes a bordo nas águas de Bali na quarta-feira, disse o chefe militar do país este sábado. A Marinha declarou, assim, o submarino como oficialmente afundado, sem esperança de encontrar sobreviventes. Segundo as autoridades, as reservas de oxigénio para a tripulação acabaram ao início deste sábado.

Segundo noticia a Associated Press (AP), o chefe da Marinha indonésia, Yudo Margono, disse que as equipas de resgate encontraram vários objectos do submarino, incluindo peças de um alisador de torpedo, uma garrafa de graxa usada para olear o periscópio e tapetes de oração. “Com as evidências que descobrimos serem do submarino, passamos agora da fase de submersão para afundado”, afirmou Margono.

Na quinta-feira, o chefe da Marinha da Indonésia afirmou que o submarino desaparecido tinha capacidade para 72 horas de oxigénio.

Em conferência de imprensa, Yudo Margono disse também que as equipas de buscas encontraram uma fonte de grande magnetismo a uma profundidade dentre 50 a 100 metros, que pode dar pistas sobre a localização do submarino.

Mais de 400 pessoas, além de cinco navios e um helicóptero, participam desde quarta-feira nas buscas e resgate do submarino KRI Nanggala-402, fabricado na Alemanha em 1977.

O submarino desapareceu depois de ter perdido o contacto com o navio no final de exercícios ao largo de Bali.

Um porta-voz da Marinha de Guerra confirmou que o submarino KRI Nanggala 402 não estabeleceu contacto após os exercícios militares em que estava envolvido. “É verdade que o submarino perdeu o contacto a partir das 03h (19h de terça-feira em Portugal)”, indicou o almirante Julius Widjojono. Os militares disseram que, apesar do conhecimento extenso sobre a área, o fundo do mar é muito profundo no arquipélago de Bali, algo que dificultava as buscas.

Vários países, como a Austrália, Singapura e os EUA, estiveram envolvidos nas buscas. O porta-voz militar da Indonésia, Djawara Whimbo, disse este sábado que a embarcação hidrográfica do país ainda não tinha sido capaz de detectar um objecto não identificado com alto magnetismo que foi detectado a uma profundidade de 50 a 100 metros.

As buscas não encontraram sinais do submarino, mas os familiares tinham esperança de que o enorme esforço das buscas encontraria a embarcação a tempo. As buscas concentraram-se numa área próxima à última posição conhecida do submarino, onde uma mancha de combustível foi encontrada. Não havia, no entanto, evidências conclusivas de que a mancha fosse um sinal do submarino.

A marinha acredita que o submarino afundou a uma profundidade de 600-700 metros, sendo que a embarcação só poderia suportar a de uma profundidade de até 200 metros. A causa do desaparecimento ainda é incerta, mas as autoridades apontam para uma falha eléctrica que pode ter impedido o submarino de iniciar os procedimentos de emergência.

O KRI Nanggala-402, que pesa 1395 toneladas, foi construído na Alemanha em 1978, de acordo com o site do governo da Indonésia. O submarino, que se juntou à frota da Indonésia em 1981, foi remodelado durante dois anos na Coreia do Sul, processo que ficou concluído em 2012.