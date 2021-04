Joe Biden reconhece “genocídio” arménio de 1915

É o primeiro Presidente dos Estados Unidos a declarar oficialmente o massacre, levado a cabo pelo então Império Otomano, como um “genocídio”. Tomada de posição deve ser recebida com críticas de Erdogan.

Joe Biden reconheceu este sábado que o massacre de cidadãos arménios, por parte do Império Otomano, em 1915, se tratou de “genocídio”. Esta designação tinha sido sempre evitada pelos Presidentes dos Estados Unidos, por temerem prejudicar as relações com a Turquia.