Israelistas e palestinianos em confrontos em Gaza e Jerusalém

Militantes palestinianos na Faixa de Gaza dispararam neste sábado dezenas de rockets na direcção de Israel, que respondeu com ataques aéreos, informou o Exército israelita. Os ataques acontecem depois de mais uma noite de confrontos entre palestinianos e a polícia israelita em Jerusalém.

A troca de disparos, antes do nascer do sol, interrompe meses de relativa tranquilidade na fronteira entre Israel e Gaza. Ainda assim, não há sinais de que possa evoluir para uma escalada de violência maior. O Exército disse que não vai impor quaisquer restrições de segurança aos israelitas que vivem perto da fronteira.

Em Jerusalém, a tensão israelo-palestiniana atingiu níveis mais elevados do que o costume durante o mês sagrado do Ramadão. Os protestos tornaram-se violentos na quinta-feira, com dezenas de detidos e feridos.

Os tumultos retomaram na sexta-feira à noite, depois de jovens palestinianos se terem juntado à entrada da Cidade Velha, envolvendo-se em confrontos com dezenas de polícias israelitas antimotim.

Os palestinianos criticam a polícia israelita por ter erguido barreiras de metal junto ao Portão de Damasco, na Cidade Velha, e acusam-na de os querer impedir de fazerem os ajuntamentos tradicionais do Ramadão ao final do dia.

Na sexta-feira, os palestinianos responderam ao uso de canhões de água atirando pedras à polícia. Outros arremessaram pedras contra um tribunal de Israel e partiram as câmaras de segurança. O Crescente Vermelho Palestiniano diz que oito palestinianos ficaram feridos.

A polícia israelita informou que os confrontos se estenderam a um bairro palestiniano das redondezas, onde foram arremessadas bombas incendiárias e pedras aos agentes e às casas e carros israelitas.

No território ocupado da Cisjordânia os palestinianos entraram em conflito com tropas israelitas junto aos checkpoints militares das cidades da região. A polícia fronteiriça de Israel disse que dispersou centenas de pessoas que atiravam pedras e cocktails-molotov.

Em Gaza, os palestinianos dispararam 36 rockets contra Israel durante a noite, na sequência do apelo à resistência palestiniana em Jerusalém feito pelo grupo islamista Hamas e outros grupos armados.

A Força Aérea israelita retaliou com ataques contra os lança-mísseis e as infra-estruturas subterrâneas do Hamas, informou o Exército. Não houve, até ao momento, relatos de vítimas mortais em Gaza ou do lado israelita da fronteira. A maioria dos rockets atingiu áreas abertas e seis deles foram interceptados.