Caitlyn Jenner quer ser governadora da Califórnia pelo Partido Republicano

A candidatura de Jenner, que se assumiu como mulher transgénero em 2015, motivou comparações com o sucesso do actor Arnold Schwarzenneger em 2003. Mas a Califórnia é hoje um mundo diferente, onde há cada vez menos republicanos.

Quase duas décadas depois de o actor Arnold Schwarzenegger ter surpreendido os Estados Unidos da América e o resto do mundo com a sua eleição para governador da Califórnia, em 2003, os 40 milhões de habitantes do estado norte-americano ficaram a saber, na sexta-feira, que há uma outra celebridade na corrida ao cargo. Caitlyn Jenner, campeã olímpica do decatlo na década de 1970, antiga estrela do clã Kardashian e mulher transgénero, disse que já começou a tratar dos papéis para se candidatar a governadora da Califórnia pelo Partido Republicano.