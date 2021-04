A “superliga europeia de futebol” durou 48 horas. A rapidez da explosão deve-se à magnitude do desafio – o fim do futebol tal qual o conhecemos. O alcance da manobra ia muito para lá do dinheiro ou da busca de legitimação e prestígio. Tinha uma dimensão histórica e cultural: a americanização do futebol europeu. Foi, por dois dias, um problema geopolítico.