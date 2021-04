O património cultural de Guimarães tem nova casa: chama-se Hereditas

Projecto da autarquia vimaranense vai ser apresentado na próxima terça-feira. A plataforma quer ser acessível a todos, mas também só se constrói com as contribuições de toda a comunidade, já que este é um trabalho contínuo. Em dois anos e meio, foram identificados 5 mil elementos.

Em Outubro de 2018, uma equipa composta por 12 elementos percorreu o concelho de Guimarães à procura do património “menos visível” e que “nem era conhecido”. Arqueólogos, arquitectos, historiadores e assessores científicos lançaram-se nessa pesquisa e, volvidos dois anos e meio, está à vista o resultado: o Hereditas, descrito como um “atlas da paisagem cultural vimaranense”. A plataforma, que será apresentada na próxima terça-feira, pelas 10h00, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, será “aberta, amigável e acessível a toda a gente”, descreve o vereador do Urbanismo da autarquia, Fernando Seara de Sá.